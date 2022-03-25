“استحقينا الفوز، وخطونا خطوة مهمة نحو المونديال”

بن زرقة لـ "الشروق":

عبر لاعب الخضر السابق رضوان بن زرقة في تصريح للشروق عن سعادته الكبيرة بفوز المنتخب الوطني على نظيره الكاميروني بملعب جابوما بهدف دون رد، وقال نجم مولودية وهران السابق: “اليوم أثبتنا عودتنا القوية، وشاهدنا فريقنا الوطني الذي تعودنا عليه من ناحية الروح القتالية و”الغرينتا” التي صنعت الفارق أمام منافس عنيد وشرس، وأتوجه بدوري بالشكر للمدرب بلماضي الذي تمكن من وضع خطة تكتيكية محكمة، وأغلق كل المنافذ أمام رفقاء بوبكر، كما أن التقدير يذهب للاعبين الذين كانوا رجالا وطبقوا التعليمات بحذافيرها، الآن بعد انتصارنا المستحق نكون قد قطعنا خطوة مهمة للغاية في الطريق نحو مونديال قطر”.

وواصل بن زرقة تحليله للمباراة قائلا: “منذ البداية تفاءلت بالخطة المنتهجة، وهي 4-5-1، والتي تتميز بالمرونة في التحول إلى خطط تكتيكية أخرى، ومع مرور الوقت دون تلقي أهداف حولنا الضغط إلى المنافس، الذي لم يجد الحلول تماما، والحارس مبولحي كان تقريبا في راحة، كما أن سليماني أثبت للجميع بأنه قناص وهداف من الطراز الرفيع، خاصة في الضربات الرأسية، ما قام به بلماضي هو عين الصواب، فالكرة الحديثة أصبحت بمبدأ الكل يدافع والكل يهاجم، وفي إفريقيا لا يمكنك تطبيق اللعب الجميل، وهذا ما فهمه الناخب الوطني واللاعبون على حد سواء”.

وبخصوص مباراة العودة المقرر الثلاثاء المقبل، بملعب مصطفى تشاكر، قال بن زرقة: “صحيح أن الفوز في الكاميرون مهم للغاية، لكن علينا التحلي بالهدوء ووضع الأرجل على الأرض، فالتأهل لكأس العام لم يضمن بعد، وهناك 90 دقيقة أخرى في ملعبنا، وجمال بلماضي سينقل لا محالة هذه الرسالة للاعبيه، وسيحذرهم من مغبة التهاون، وأنا شخصيا لدي الثقة في فريقنا الوطني لأن لديه لاعبين محترفين من أعلى مستوى، وسيقدمون مباراة أفضل حتى من الذهاب، فمن غير المعقول لهذا الجيل الذهبي والمميز أن لا يكون حاضرا في المونديال المقبل، وسنبقى وراء الخضر لغاية بلوغ الهدف المنشود، وإن شاء الله يوم 29 مارس يكون كل الشعب الجزائري في الشوارع احتفالا بالتأهل”.