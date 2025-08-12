استخدام الذكاء الاصطناعي في الفتوى.. هذا ما قاله بلمهدي

دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، إلى وضع ضوابط شرعية وأخلاقية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الفتوى.

وقدم بلمهدي، الثلاثاء، خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء، الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تحت عنوان: “صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي” مداخلة أبرز فيها “التحولات التقنية التي يشهدها العالم، ودخول تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى مجالات الإرشاد الديني والفتوى، مبيّنًا ما تحمله هذه الثورة من فرص لتعزيز كفاءة العمل الإفتائي وسرعة الوصول إلى المعلومة، إلى جانب ما تطرحه من تحديات شرعية وأخلاقية تستوجب الحذر والضبط”.

وشدّد الوزير وفق بيان للوزارة “على أن الذكاء الاصطناعي، رغم قدراته الكبيرة، لا يمكن أن يحل محل عقل المفتي البشري الذي يمتلك أدوات الاجتهاد، وفهم مقاصد الشريعة، وإدراك تعقيدات الواقع الإنساني، مؤكدًا أن المفتي الرشيد في هذا العصر هو الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويتسلح بالعلم والورع، والوعي بالتحولات الاجتماعية والثقافية والتطورات التكنولوجية”

كما دعا بلمهدي “إلى وضع ضوابط شرعية وأخلاقية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الفتوى، من أبرزها الإشراف العلمي المستمر من قبل علماء الشريعة، وضمان الشفافية والمساءلة، واحترام التنوع الفقهي، مع تعزيز الثقافة المجتمعية بضرورة الرجوع إلى العلماء الموثوقين”.

ويواصل المؤتمر على مدار أيامه مناقشة آليات تطوير الفتوى وتعزيز دورها في خدمة المجتمعات في ظل المستجدات التقنية الراهنة.