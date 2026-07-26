استخدام الطاقة الذرية في المجال الطبي.. عجال يبحث توسيع التعاون مع الأرجنتين

بحث وزير الطاقة والطاقات المتجددة، الدكتور مراد عجال، مع المدير العام لشركة INVAP الأرجنتينية، داريو قويسي، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التقنيات النووية الموجهة للاستخدامات الطبية، مع التركيز على توطين تصنيع النظائر المشعة في الجزائر والاستفادة من الخبرة الأرجنتينية في هذا المجال.

ووفقا لبيان وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، جدد الوزير، خلال اللقاء الذي احتضنه مقر الوزارة بحضور عدد من الإطارات السامية للقطاع، التأكيد على متانة العلاقات التي تجمع الجزائر والأرجنتين في قطاع الطاقة، مشيرا إلى نجاح الشراكة بين محافظة الطاقة الذرية الجزائرية (COMENA) وشركة INVAP، والتي تمتد لأكثر من أربعة عقود، وأسهمت في إنجاز عدد من المشاريع في مجال الاستخدامات الطبية للطاقة الذرية.

وشكل مشروع محطة درارية لتصنيع النظائر المشعة محورا رئيسيا للمباحثات، باعتباره من المشاريع الاستراتيجية التي ستسهم في إنتاج نظائر تُستخدم في التصوير الطبي والعلاج الإشعاعي، لا سيما في استهداف الخلايا السرطانية.

وأكد عجال أهمية توسيع التعاون بين COMENA وشركة INVAP، بما يتيح نقل الخبرة الأرجنتينية في تطوير وتصنيع النظائر المشعة، وتوطين هذه الصناعة في الجزائر مستقبلًا، بما يعزز القدرات الوطنية في الطب النووي ويقلص الاعتماد على الاستيراد.

كما شدد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال بمحطة درارية، والالتزام بآجال الإنجاز، مع ضمان متابعة دورية للمشروع حتى دخوله حيز الخدمة وفق البرنامج المسطر.

من جانبه، أشاد المدير العام لشركة INVAP بمستوى التعاون القائم بين الجزائر والأرجنتين في مجال الطاقة الذرية، معربًا عن ترحيبه بالمقترحات التي طرحها وزير الطاقة، ومؤكدا استعداد الشركة لمواصلة دعم مشاريع التعاون المستقبلية، خاصة في مجال تصنيع النظائر المشعة.