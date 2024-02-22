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الجزائر

استخدام “الفيتو” الأمريكي ضد المشروع الجزائري.. روسيا تعلق

الشروق أونلاين
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استخدام “الفيتو” الأمريكي ضد المشروع الجزائري.. روسيا تعلق
ح.م
ممثل الجزائر بمجلس الأمن

اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن الفيتو الأمريكي على مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن الدولي أصبح بمثابة ترخيص لمواصلة قتل الأبرياء في غزة.

وقال بوغدانوف لوكالة “نوفوستي تعليقا على الموقف الأمريكي:” هذا أمر سلبي للغاية.. هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الأمريكيون حق النقض من أجل منع تمرير قرار يدعو إلى إنهاء الحرب.

وأضاف: هذا في جوهره ترخيص لمواصلة قتل الأبرياء في غزة، حيث لقي ما يقرب من 30 ألفا من النساء والأطفال مصرعهم بالفعل (حتى الآن)”.

وأشار بوغدانوف إلى أن موسكو والمجتمع الدولي برمته، بما في ذلك العالمان العربي والإسلامي، لا يستطيعون “فهم منطق الأمور لأن الناس يموتون كل يوم بل وكل ساعة نتيجة هذه الحرب المستمرة منذ نحو خمسة أشهر.”

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