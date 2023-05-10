استخدام تقنية “الفار” ابتداء من الدور نصف النهائي

كأس الجزائر 2023:

سيتم استخدام تقنية تحكيم الفيديو المساعد “فار” بداية من دور نصف النهائي لكأس الجزائر لكرة القدم، طبعة 2023 حس بما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية (فاف) على موقعها الرسمي. وتم اتخاذ القرار خلال الاجتماع الشهري للمكتب الفيدرالي، المنعقد 9 ماي 2023، بالتشاور مع لجنة تنظيم كأس الجزائر ولجنة التحكيم الفيدرالية.

وبلغت منافسة الكأس دور ربع النهائي، والتي تجرى مبارياتها الثلاث الاولى يوم الجمعة المقبل ويتعلق الامر بكل من: شباب الزاوية – نجم مقرة، جمعية الشلف – اولمبي آقبو، شبيبة الساورة – نادي بارادو.

في حين يلعب اللقاء الرابع والأخير من ربع النهائي يوم الأحد 21 ماي والذي سيجمع بين جمعية الخروب بالمتأهل من “الداربي” العاصمي الذي سيجمع حامل اللقب شباب بلوزداد بشبيبة الأبيار لحساب آخر مقابلة من الدور ثمن النهائي. وتأجلت المقابلة بين الناديين العاصميين بسبب مشاركة الشباب في منافسة رابطة أبطال افريقيا، حيث أقصي على يد ماميلودي صان داونز الجنوب افريقي (1-4 ذهابا، -2 إيابا).

الدور ثمن النهائي من كأس الجزائر:

إدارة الأبيار تتأسف لبرمجة المقابلة بملعب 5 جويلية

تأسف رئيس شبيبة الأبيار الذي ينشط في بطولة ما بين الجهات محمد تركي، لقرار لجنة كأس الجزائر لكرة القدم، ببرمجة المقابلة أمام شباب بلوزداد، بملعب 5 جويلية المقرر السبت المقبل بداية من الساعة السادسة مساء في إطار تسوية رزنامة دور ثمن النهائي، رغم أن فريقه هو أول من تم سحبه خلال القرعة وبالتالي وحسب قانون المسابقة، هو الذي يختار الملعب الذي يستضيف فيه منافسه.

ولعبت مباريات ثمن النهائي الأخرى في ميادين الأندية التي تم سحبها أولا، خلال عملية القرعة، حسب القوانين المعتمدة من طرف لجنة كأس الجزائر للاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وقال المسؤول الأول لشبيبة الأبيار في تصريحات صحفية: “أتأسف لقرار برمجة المقابلة بالملعب الأولمبي، رغم أننا طلبنا استقبال شباب بلوزداد بملعب الإخوة براكني بالبليدة أو ميدان أول نوفمبر بالمحمدية (الجزائر العاصمة). كان من الأجدر اخذ طلبنا هذا بعين الاعتبار، حيث نعتبر النادي الذي سحب الأول في القرعة والقانون ينص في هذه المنافسة على أن اختيار الملعب يعود لنا”، مشيرا إلى انه “لم يقدم أي طعن في هذا المجال”.

واجل هذا اللقاء بسبب مشاركة شباب بلوزداد في رابطة الأبطال الإفريقية. بالمقابل ذكر رئيس شبيبة الأبيار انه “قدم طلبا لديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف من اجل إجراء حصة تدريبية واحدة بالملعب الأولمبي، علما أن اللاعبين لم يسبق لهم اللعب على أرضية هذا الملعب، نحن في انتظار رد مسؤولي الملعب”.

وبخصوص حظوظ فريقه في الفوز باللقاء، اعترف تركي أن المقابلة ستكون صعبة أمام حامل لقب “السيدة الكأس” سنة 2019، إلا انه لم يستبعد عامل المفاجأة. وقال في هذا الإطار “على الورق يبدو شباب بلوزداد مرشح بقوة للفوز، لكن شبيبة الأبيار ستكون لها كلمتها، خاصة وان لدينا لاعبين ذوي خبرة، أمثال نوبيل الذي لعب في فريق أمل الأربعاء سابقا ورائد القبة)، بإمكاننا تحقيق المفاجأة ودخول تاريخ كأس الجزائر، يبقى هدفنا الأساسي الصعود إلى الرابطة الثانية هواة، سنلعب كل حظوظنا في هذه المنافسة”.

وتحتل شبيبة الأبيار المركز الثاني في ترتيب بطولة ما بين الجهات (مجموعة وسط- غرب) برصيد 59 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن الرائد، نجم القليعة وقبل ثلاث جولات عن اختتام المنافسة التي يصعد منها صاحب المركز الاأل الى الرابطة الثانية.