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القطاع يهدف للوصول إلى "صفر ورقة"

استخراج أول شهادة رقمية في قطاع التكوين المهني

الشروق أونلاين
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استخراج أول شهادة رقمية في قطاع التكوين المهني
ح. م
يهدف قطاع التكوين المهني إلى تجسيد هدف "صفر ورقة" في مختلف التعاملات الإدارية والبيداغوجية.

تم اليوم الإثنين، 11 مارس، استخراج أول شهادة رقمية في قطاع التكوين المهني بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لعلوم الاعلام والاتصال ببوإسماعيل، بتيبازة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

العملية قال عنها وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين ميرابي أنها “خطوة مهمة” في سبيل تجسيد رقمنة جميع هياكل ومرافق القطاع. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، قال الوزير أن استخراج أول شهادة رقمية في قطاع التكوين المهني “تعتبر خطوة مهمة في الطريق الصحيح لتحقيق مختلف مشاريع الرقمنة التي تشتغل عليها المصالح المركزية للقطاع”.

ليضيف أنها “مرحلة أولى تأتي تحضيرا للخطوة الموالية المتعلقة بجميع القطاعات التي سيتم توطينها وتوثيقها وتأمينها في مركز قاعدة بيانات والتي سيشرع في إنجازها قريبا”.

ياسين ميرابي أكد أن “التحول الرقمي المنشود هو توجه إستراتيجي للدولة”، كما دعا  إطارات القطاع لـ”تسريع وتيرة العمل و تجسيد مختلف مشاريع الرقمنة المدرجة ضمن الإستراتيجية التي اعتمدت خارطة طريق دقيقة مبنية أساسا على الحوكمة والخدمة الرقمية المقدمة ورقمنة المجال البيداغوجي في القطاع”.

كما قال وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين ميرابي قطاعه يهدف إلى الاستغناء عن الوسائل التقليدية والقضاء على الظواهر السلبية الناجمة عن البيروقراطية، للوصول إلى تجسيد هدف “صفر ورقة” في مختلف التعاملات الإدارية والبيداغوجية، حسب ما نقلته ذات الوكالة.

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