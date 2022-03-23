استخراج رُفات الإرهابي أبو العباس واسترجاع أسلحة ثقيلة بجيجل

في عملية نوعية لمفارز الجيش الوطني الشعبي

تمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي خلال عمليات تمشيط بكل من سكيكدة وجيجل، من استخراج رُفات الإرهابي “بلعباس الدين الطيب” المدعو “أبو العباس” بواد جن جن بجيمار، ولاية جيجل.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني أن الإرهابي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1993 قبل أن يتم القضاء عليه سنة 2013.

وجاءت العملية في إطار الجهود التي تبذلها وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي في ميدان مكافحة الإرهاب وفي سياق العملية النوعية التي أفضت مؤخرا إلى القضاء على 8 إرهابيين وإلقاء القبض على 7 آخرين واسترجاع كمية من الأسلحة والذخيرة، وإثر الاستغلال الأمثل للمعلومات التي أفاد بها الإرهابي الموقوف بطيب يوسف المكنى أسامة أبو سفيان النيغاسي (أمير الجماعة الإرهابية).

كما تمكنت ذات المفارز من كشف وتدمير 12 مخبأ للإرهابيين واسترجاع قاذف (01) صاروخي “RPG-7” وقاذف (01) صاروخي “RPG-2″ وبندقيتين (02) رشاشتين”FMPK” وبندقية (01) رشاشة “RPK” و(05) قنابل تقليدية الصنع ومتفجرات و(06) قذائف “RPG-2” وقذيفتين (02) “RPG-7” و(06) صواعق خاصة بالقاذف الصاروخي “RPG-7” وحشوتين (02) للقاذف الصاروخي “RPG-2” و(888) طلقة، جهازي (02) إرسال واستقبال، جهازين محمولين (02) للإعلام الآلي، بالإضافة إلى مبلغ من المال بالعملتين الوطنية والصعبة وألبسة وأغذية وأغراض أخرى.

تأتي هذه العملية النوعية لتؤكد مرة أخرى على نجاعة المقاربة التي تنتهجها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في اجتثاث الإرهاب من كافة التراب الوطني، وكذا عزم وحدات قواتنا المسلحة على مطاردة بقايا الإرهابيين حيثما وجدوا.