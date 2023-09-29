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تعتبر من أندر العمليات في العالم

استخراج 300 حصاة من مرارة سيدة بسكيكدة

إسلام بوشليق
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استخراج 300 حصاة من مرارة سيدة بسكيكدة
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أخرج طبيب يشتغل بمصحة خاصة في سكيكدة، مساء الثلاثاء الماضي، أكثر من 300 حصاة، من مرارة سيدة، إثر عملية جراحية. وقالت مصادر من العيادة، بأن السيدة المريضة تنحدر من بلدية بني زيد، غرب ولاية سكيكدة، وتبلغ من العمر 68 سنة، لجأت سنة 2022 إلى مستشفى عبد القادر نطور بالقل، إثر ألم في البطن، طلبا لإجراء عملية جراحية، ولكن تعذر ذلك وقتها.

ثم اتصلت السيدة هذا الشهر بمصحة خاصة بعاصمة الولاية سكيكدة، لإجراء عملية جراحية مستعجلة، حيث أن التحاليل والصور التي أجراها الطبيب للسيدة أظهرت وجود حصى بعدد كبير في مرارتها، مما استدعى نقلها مساء الثلاثاء الماضي إلى غرفة العلميات لاستخراجها. وقال الطبيب المختص في الجراحة العامة الدكتور وازطة كمال الدين للشروق اليومي أنه عند إخراج المرارة، “تفاجأنا بالعدد الهائل للحصى الموجود داخلها ولكن الحمد لله لعدم خروج الحجر من المرارة قبل العملية”. وتابع قائلا:  “أخرجنا من مرارة المريضة أكثر من 300 حصاة”.

وكانت عملية مماثلة أجريت لسيدة تركية شهر مارس لسنة 2017 أين أخرج طبيب تركي مختص في الجراحة العامة يدعى رضوان جقمار 157 حصاة من مرارة السيدة التي تبلغ من العمر 45 سنة إثر عملية جراحية أجراها بولاية بولو شمال غربي تركيا، بمستشفى عزت بايسال الحكومي. وتعتبر هذه من أندر العمليات الجراحية في العالم من ناحية عدد الحصى.

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