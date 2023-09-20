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الجزائر
في نفس التخصصات وبذات الإمكانيات والوسائل..

استخلاف فرق الحماية المدنية الموفدة إلى ليبيا بفرق أخرى

الشروق أونلاين
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استخلاف فرق الحماية المدنية الموفدة إلى ليبيا بفرق أخرى

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الأربعاء، عن استخلاف فرق الحماية المدنية الموفدة إلى ليبيا بفرق أخرى في نفس التخصصات.

وأفاد بيان الوزارة أنه “سيتم خلال الساعات المقبلة القيام بعملية استخلاف لفرق الحماية المدنية الموفدة إلى ليبيا بفرق أخرى في نفس التخصصات وبذات الإمكانيات والوسائل المسخرة”.

وذكر البيان أن عملية الاستخلاف تأتي “طبقا للمعايير الدولية المعمول بها. حيث ستسمح لفرق الحماية المدنية بمواصلة مهامها الإنسانية النبيلة، بنفس درجة التأهب”.

“وفي ظلّ إشادة دولية واعتراف من الأشقاء الليبيين بجهودها الحثيثة، واحترافية أدائها وقيم التضامن العالية التي أبان عنها الطاقم الموفد”. يضيف البيان.

وهذا “قصد المشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة عقب الإعصار المدمر الذي ضرب عدة مناطق بليبيا. ومتابعة للمهمة الانسانية تضامنا مع الشعب الليبي”.

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