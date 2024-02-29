استخلاف من تعذر عليهم أداء مناسك الحج.. وزير الداخلية يوضح  

أكد وزير الداخلية إبراهيم مراد، أن العمل بنظام الاستخلاف للأشخاص الفائزين بقرعة الحج والذين تعذر عليهم أداء هذه الشعيرة يخضع لـ”ضوابط محددة”.

وقال مراد، الخميس، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أوضح مراد أنه “يوجد ضوابط و قواعد يتم الاحتكام إليها في حال تعذر على الأشخاص الفائزين بقرعة الحج، أداء مناسكهم بسبب الوفاة أو المرض أو لأي اعتبار آخر”.

وأبرز المتحدث أن “نظام الاستخلاف لفائدة الأصول أو الفروع، معمول به لما يكون هناك تبرير لوضع الحاج, على أن تتم دراسة الملفات حالة بحالة”.

وأشار إلى أن رفع حصة الولايات من دفاتر الحج، “مرهون برفع حصة الجزائر الكلية في تعداد الحجاج”، مذكرا أن هذه الأخيرة “ارتفعت من 31.000 حاج وحاجة خلال سنة 2019 إلى أزيد من 40.000 خلال سنة 2020”.