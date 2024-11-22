استدراج كلوندستان بواسطة فتاة وقتله في بوسعادة

الحكم بالإعدام على المتورطين

سلطت، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء المسيلة، الخميس، أحكاما تتراوح بين الإعدام وسنتين حبسا نافذا، في حق 4 أشخاص من بينهم امرأتان وجهت لهم تهم منها جناية تكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد، جنايتي اختطاف شخص عن طريق الاستدراج والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، جنحة عدم التبليغ عن جناية مع العلم بوقوعها، والتي كان ضحيتها سائق سيارة كلونديستان في مدينة بوسعادة.

تعود القضية إلى 17 نوفمبر من العام الماضي إثر بلاغ من ابن الضحية يفيد باختفاء والده، من دون معرفة وجهته، وأنه معتاد على الغياب مع إخبار العائلة، الا أنه هذه المرة لم يعد إلى المنزل ولم يقم بأخذ دوائه معه، وبإخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة، تم فتح تحقيق والسماع إلى إفادات وتصريحات الأشخاص الذين قام الضحية بالاتصال بهم هاتفيا، إلا أنهم أنكروا مشاهدته.

وأثناء استجواب المسماة “ع،غ،ي” أكدت أنه في تلك الأمسية فعلاً اتصلت به وسلمته مبلغ 500 دج نظير إيصالها إلى وجهتها قبل فترة، مضيفة أنه تم إعلامها من قبل صديقتها القادمة بواد المجانين عن نشر صورة أحد الأشخاص المفقودين في حي ميطر، حيث أكدت معرفتها به ويتعلق الأمر بالضحية “ب،أ،ا” صاحب سيارة رونو 18.

وبتاريخ 4 ديسمبر، استقبل المجمع الهاتفي بأمن دائرة بوسعادة، مكالمة هاتفية من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوسعادة مفادها تلقيهم بلاغا من أحد الأشخاص يفيد العثور على جثة شخص مجهول بالمنطقة المسماة “المعذر الظهراوي” ملقاة بمجرى الصرف الصحي بواد ميطر، مع وجود آثار دم على الملابس وجروح في أنحاء الجسم، ليتبين أنها تعود إلى المفقود حسب الطبيب الشرعي.

وفي خضم التحقيقات، ظهرت مستجدات جديدة، تم إثرها توقيف الفتاة “ع،ا،ي” أين تراجعت عن تصريحاتها الأولى وصرحت بأنها تعرف الضحية معرفة جيدة بحكم عمله كناقل للأشخاص، وقد تطورت علاقتهما وأصبحت تستضيفه من حين إلى آخر، وبعد ما سلمته المبلغ المالي، تلقت مكالمة هاتفية من المدعو “ج،ب،ش”، مستعملا في اتصاله بها هاتف المدعو “علاء” أين طلب منها العمل على استدراج الضحية إلى المكان الذي اعتادوا السهر فيه والمسمى “القنطرة” وتحديدا أسفل الجسر المحاذي للمدرسة العليا للأساتذة، وهذا لتصفية حساب بينهما، كما أعاد الاتصال بها نفس الشخص، ملحا على تلبية هذا الطلب، بعد ما بلغه وجود علاقة غير شرعية بينه وبين والدته، حيث قامت بإقناعه وتنقلا إلى المكان المتفق عليه عبر سيارة نقل غير مرخصة، وأثناء تواجدهم في المكان المتفق عليه، قام كل من “علاء” و”ج،ب،ش” باحتساء الخمر، وبدون سابق إنذار، قام الأول بالاعتداء على الضحية، مما أدى إلى سقوطه، والدماء تنزف من رأسه ووجهه، ثم غادروا وتركوه ينزف دما.

غير أن المتهم الرئيسي، عاد إلى مكان الواقعة لينقض عليه ويرديه قتيلاً، مع تهديد الفتاة والشاب الآخر بنفس المصير في حالة التبليغ، ليتم بعد المرافعات، تم إدانة المتهم الرئيسي بالإعدام، مع تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد الفتاة والشاب الآخر، وعامين ضد والدة المتهم الرئيسي بجنحة عدم التبليغ عن جناية مع العلم بوقوعها، في الوقت الذي التمس فيه ممثل النيابة، الإعدام في حق الجميع.