استدرجته من الأردن..فتاة عراقية تختطف شابا يمنيا للزواج منه

أقدمت فتاة عراقية على اختطاف شاب يمني لإرغامه على الزواج منها، قبل أن تتمكن قوات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر من تحريره.

وقال مصدر أمني عراقي، لوكالة “شفق نيوز” المحلية، إن الفتاة التي تبلغ من العمر 33 سنة، قامت، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باستدراج شاب يمني يبلغ من العمر 17 سنة، ويقيم مع عائلته الثرية في الأردن بهدف الدراسة.

وأضاف المصدر، أن الفتاة التي تقطن بمنطقة الكرخ، أقنعت الشاب اليمني بالمجيء إلى بغداد، لتقوم بعد ذلك باحتجازه في أحد المنازل لإجباره على الزواج منها، قبل أن تتمكن قوة من مكافحة جرائم الاتجار بالبشر من تحريره، واعتقال الفتاة بعد تلقيها إبلاغا باختفاء اليمني.

وكشفت التحريات أن “الهدف من خطف الشاب وإرغامه على البقاء في المنزل والزواج بالمتهمة ما زالت مجهولة، لكن المؤشرات الأولية تتحدث عن طمع الفتاة بأموال الشاب اليمني الذي ينتمي إلى عائلة ثرية”.

وأكد المصدر الإعلامي أن “التحقيقات ما زالت مستمرة، عن كيفية وصول الشاب إلى بغداد، وتفاصيل استدراجه، وطريقة احتجازه، وفيما إذا كان هناك أشخاص ساعدوا الفتاة في تنفيذ هذه العملية”.