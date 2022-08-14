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رياضة

استدعاء آدم الوناس

علي بهلولي
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استدعاء آدم الوناس

وجّه التقني لوتشانو سباليتي مدرب فريق نابولي الإيطالي، الأحد، الدّعوة إلى لاعبه الدولي الجزائري آدم الوناس.

ويستعدّ فريق نابولي لِمواجهة المضيف نادي هيلاس فيرونا مساء هذا الإثنين، بِرسم الجولة الأولى من عمر البطولة الإيطالية للموسم الجديد.

ويعني هذا الاستدعاء أن آدم الوناس ما زال مُرتبطا بِفريق نابولي، إلى حين.

طرأت مُستجدّات بِخصوص اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس، وسوق التحويلات الصيفية.

ويرتبط صانع الألعاب آدم الوناس (25 سنة) مع نادي نابولي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

وسيُغادر آدم الوناس فريق نابولي في الأيّام القليلة المقبلة، كما جاء في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء الخميس، للإعلامي الإيطالي نيكولو سكيرا.

وأبدت إدارة نادي ليتشي الإيطالي اهتمامها بِانتداب آدم الوناس، وفقا للمصدر المُشار إليه أعلاه.

وكان فريق ليتشي قد تصدّر لائحة ترتيب بطولة الدرجة الثانية الإيطالية للموسم المُنقضي، وصعد إلى القسم الأوّل.

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التعليقات
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  • ناقل

    أكثر قليلا من أسبوعين على نهاية الميركاتو الصيفي و تبدأ مرحلة تسارع الانتقالات المتأخرة و المتعثرة. آدم وناس يريد طي الملف قبل مرحلة التسارع.

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