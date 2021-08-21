استدعاء الأساتذة لانتخاب 6 أعضاء بالمحكمة الدستورية

بشروط صارمة للمشاركة في الاستحقاق يوم 14 أكتوبر

استدعى رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، الأساتذة الناخبين يوم 14 أكتوبر القادم، لانتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية، حسب ما ينص عليه الدستور الجديد، الذي فرض شروطا صارمة لانتخاب الأعضاء الجدد، على غرار إلزامية أن يكون المنتخب أستاذا في القانون الدستوري لمدة 5 سنوات على الأقل وأن يتمتع بخبرة في القانون لا تقل عن 20 سنة وبعيدا عن العمل السياسي.

وجاء في القرار أن رئيس المجلس الدستوري، وبناء على الدستور ولاسيما المواد 185، 186 و224 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-304 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1442 الموافق لـ4 أوت سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية، يقرر استدعاء الأساتذة الناخبين لانتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية يوم الخميس 14 أكتوبر سنة 2021.

وحسب ما ينص عليه المرسوم الصادر في العدد الأخير 60 من الجريدة الرسمية، فإنه يستدعى الأساتذة الناخبون في غضون 60 يوما قبل تاريخ الاقتراع من طرف رئيس المحكمة الدستورية، ويجرى الاقتراع خلال 30 يوما السابقة لانقضاء عهدة أعضاء المحكمة الدستورية، وتوزع المقاعد الـ6 لأساتذة القانون الدستوري في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية على الندوات الجهوية للجامعات، على أن يخصص لكل ندوة جهوية مقعدين، وتنظم الانتخابات تحت إشراف وإدارة ومراقبة لجنة انتخابية وطنية، تنشأ على مستوى الندوة الوطنية للجامعات، وتتشكل من قاض برتبة مستشار بالمحكمة العليا يعينه الرئيس الأول للمحكمة العليا، وعضوين يعينهما رئيس الندوة الوطنية للجامعات من بين الأساتذة الناخبين غير المترشحين.

ويشترط في الأساتذة المترشحين لعضوية المحكمة الدستورية، أن يكون برتبة أستاذ في القانون الدستوري لمدة 5 سنوات على الأقل، وله مساهمات علمية في المجال، وأن يكون متمتعا بخبرة في القانون لا تقل عن 20 سنة في مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن لا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه جناية أو جنحة، ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية، وأن لا يكون منخرطا في حزب سياسي على الأقل خلال السنوات الثلاث السابقة للانتخاب.

وأما ما تعلق بتنظيم عمليات الانتخاب، فتجرى على مستوى المؤسسات الجامعية ويفتتح الاقتراع على الساعة 8 صباحا ويختتم على الساعة 3 زوالا، ويجوز أن تمدد اللجنة الانتخابية الوطنية هذا الوقت بساعتين على الأكثر بناء على طلب من رئيس مكتب التصويت المعني.

وبخصوص إعلان النتائج يعلن الفائزان المترشحان اللذان تحصلا على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها، حسب كل ندوة جهوية، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يعلن فائز المترشح الأقدم في الرتبة، وإن تعذر فالأقدم في التوظيف وإلا الأكبر سنّا.