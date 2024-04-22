استدعاء “البيام” يوم 05 ماي و”الباك” في الـ9 من نفس الشهر

يمكن سحبه من المؤسسات وموقع ديوان الامتحانات

أوضح وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن دائرته الوزارية حدّدت يوم الأحد 5 ماي المقبل للشروع في سحب استدعاءات امتحان شهادة التعليم المتوسط، فيما سيكون سحب استدعاءات امتحان البكالوريا دورة 2024 بداية من يوم الخميس 9 ماي المقبل.

وصرح بلعابد، خلال لقاء صحفي، الاثنين من ولاية المسيلة، أن “المترشحين المتمدرسين يمكنهم سحب الاستدعاءات من المؤسسات التي يدرسون بها أو من الموقع الإلكتروني للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وهو الموقع الذي بإمكان المترشحين الأحرار سحب استدعاءاتهم من خلال الولوج إليه”.

وأبرز أن “هذا الإجراء سيبقى متاحا إلى غاية الانتهاء من الامتحانات، وذلك لإتاحة الفرصة للمترشحين لسحب الاستدعاءات التي تخول لهم الدخول إلى مراكز الامتحان، في حال ضياعها منهم أو عدم سحبها لظروف معينة”.

كما أكد الوزير أن “كل الظروف متاحة لإنجاح الامتحانات الرسمية هذه السنة في ظل التنفيذ الجيّد لبرنامج التدريس بفضل جهود الأساتذة والأطقم التربوية”، مشيرا إلى أنه “سيتم الاحتفاظ بكل الإجراءات الخاصة بامتحان شهادة الباكالوريا، لاسيما في الشق المتعلق بمنح كل مترشح نصف ساعة إضافية على الوقت القانوني المخصص لكل اختبار، للسماح لهم باختيار الموضوع المراد الإجابة عنه بكل أريحية”.

وفي سياق آخر، كشف بلعابد عن أنه “سيتم استلام 657 مؤسسة تربوية جديدة على المستوى الوطني بداية من الدخول المدرسي المقبل 2024ـ2025، منها 381 مدرسة ابتدائية و179 متوسطة، وكذا 97 ثانوية”.

وأفاد المتحدث بأن هذه المؤسسات التي ستدعم قطاع التربية عبر الوطن، “هي بمثابة مؤشرات لتخفيف الاكتظاظ والقضاء عليه تدريجيا”، مضيفا في هذا الصدد أن “تقليص الاكتظاظ لا يتحقق فقط من خلال تشييد المؤسسات التعليمية، بل أيضا باتخاذ إجراءات تربوية تنظيمية تعمل عليها دائرته الوزارية سواء على مستوى الخريطة المدرسية أو إجراءات تخفيض السن”.