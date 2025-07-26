أعلنت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها اليوم السبت، 26 جويلية، عن استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر اليوم مجددا بمقر الوزارة وهذا “بخصوص استمرار العراقيل التي تواجهها سفارة الجزائر بباريس من أجل إيصال واستلام الحقائب الدبلوماسية وذلك في انتهاك صارخ للالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الحكومة الفرنسية”.

الوزارة أعلنت أن “هذه العراقيل التي اقتصرت في البداية على سفارة الجزائر بباريس شهدت توسيع نطاق تطبيقها إلى المراكز القنصلية الجزائرية بفرنسا رغم تعهد وزارة أوروبا والشؤون الخارجية بإعادة النظر في هذا الإجراء”.

لتؤكد وزارة الشؤون الخارجية أنه “في إطار التطبيق الصارم لمبدأ المعاملة بالمثل قام مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية باسترجاع كافة بطاقات امتياز الدخول إلى الموانئ والمطارات الجزائرية التي استفادت منها سفارة فرنسا بالجزائر”.