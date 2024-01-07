استدعاء اللواء هامل ونجله في قضية 7 قناطير كوكايين

تأجيل محاكمة "البوشي" إلى الدورة اللاحقة بطلب من الدفاع

أجلت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة، الأحد، محاكمة المتهمين في ملف تهريب 701 كلغ من الكوكايين على متن باخرة مخصصة لاستيراد اللحوم المجمدة من البرازيل، على رأسهم المدعو “كمال البوشي” وشقيقيه إلى جانب 5 متهمين آخرين.

وتقرر بطلب من هيأة الدفاع عن بعض المتهمين، تأجيل الملف إلى الدورة الجنائية اللاحقة، من أجل إطلاع المحامين المتأسسين حديثا بالقضية على أوراق الملف، حيث سيتم استدعاء أطراف القضية بتاريخ لاحق، إلى جانب استدعاء أزيد من 40 شاهدا، من بينهم المدير العام السابق للأمن الوطني “عبد الغاني هامل” رفقة ابنه والذي غاب عن الحضور بالجلسة لظرف صحي، حيث سيتم سماع أقوالهم من قبل المحكمة حول حيثيات تهريب قناطير من المخدرات الصلبة من دول أمريكا اللاتينية نحو ميناء وهران شهر ماي 2018.

وبعد مثول المتهمين أمام المحكمة في أول جلسة علنية منذ تفجير القضية، والمناداة عليهم والتأكد من هوياتهم، تقرر بعد المداولات القانونية تأجيل الملف، على أن تتم برمجته خلال الجلسات المقبلة، كما تأسس في ملف الحال كل من مؤسسة ميناء وهران والممثل القانوني للخزينة العمومية بصفتهما أطرافا مدنية بالقضية.

وسيمثل كل من شيخي كمال و”شيخي. ن” و”ش.م” إلى جانب كل من “م.ن”، “ب، عبد الناصر”، “ش. رشيد” من جديد أمام محكمة الجنايات، كما سيتابع في ملف الحال الشركة ذات المسؤولية المحدودة “سارل دنيا ميت” وشركة “سارل أمازون” المختصة في استيراد اللحوم بصفتهما شخصا معنويا، حيث ستوجه لهم جميعا تهم ثقيلة تتعلق بجناية تسيير وتنظيم وتمويل جماعة إرهابية منظمة لارتكاب جرائم عبر الحدود الوطنية بغرض الشراء قصد البيع والتخزين والشحن، ونقل عن طريق العبور ونقل واستيراد بطريقة غير مشروعة لمواد مخدرة ومؤثرات عقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة لارتكاب جرائم عبر الحدود الوطنية، وجنحة تبييض الأموال عن طريق تحويل الممتلكات والعائدات الإجرامية، ونقلها بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع، واكتساب الممتلكات وحيازتها مع العلم أنها تشكل عائدات إجرامية.

وتشير المعلومات، حسب ما تضمنته أوراق القضية، أن التحقيقات الأمنية بالملف انطلقت من تحريات باشرتها مصالح فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر تنفيذا لإرسالية وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بتاريخ شهر ماي 2018، لأجل مواصلة التحقيق حول وقائع حجز قرابة 7 قناطير من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين، حيث أسفر التحقيق على أن البضاعة مستوردة من طرف كل من شركة “دنيا ميت” المسيرة من طرف المدعو “شيخي كمال” وكذا شركة “أمازون ميت” وهي مسيرة من طرف المتهم وشريكه المدعو “م. نجيب”.