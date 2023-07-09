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رياضة

استدعاء رئيسَي مولودية البيّض وأمل الأربعاء

الشروق الرياضي
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استدعاء رئيسَي مولودية البيّض وأمل الأربعاء

وجّهت لجنة الانضباط استدعاءً، لِرئيسَي ناديَي مولودية البيّض الحاج قادة دحماني وأمل الأربعاء أحمد بوخالفة.

وسيمثل دحماني وبوخالفة أمام مكتب لجنة الانضباط صباح الخميس المقبل، مثلما هو الشأن للأمين العام لِكلّ من أمل الأربعاء واتحاد خنشلة، ومدرب اللياقة البدنية للأمل سمير عمارة.

وعوقب اتحاد خنشلة بِخوض مبارة واحدة بِمدرجات شاغرة، بِسبب استعمال الأنصار للشهب النارية، ورشقهم لِأرضية الميدان بِهذه المقذوفات الممنوعة. مع تسديد غرامة مالية بِقيمة 200 ألف دينار.

ويتعلّق الأمر هنا بِمباراة الجولة الـ 28 من عمر البطولة الوطنية، بين اتحاد خنشلة ومُضيّفه نجم مقرة، مساء الجمعة الماضية.

وسيلعب اتحاد خنشلة بِموجب العقوبة المذكورة، مباراة الجولة الـ 29 وقبل الأخيرة أمام الزائر شباب بلوزداد هذا الإثنين، بِمدرجات شاغرة.

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