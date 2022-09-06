استدعاء سفير إسرائيل بالمغرب بسبب انتهاكات جنسية

استدعت إسرائيل سفيرها بالمغرب في إطار تحقيقات تجري بشأن ادعاءات وشبهات وقوع انتهاكات جنسية ومالية بين أعضاء بعثتها الدبلوماسية في الرباط.

وكانت تقارير إعلام إسرائيلية أفادت بأن هناك شكوى تتعلق بسوء سلوك أحد مسؤولي البعثة الإسرائيلية واستغلال عدد من النساء المغربيات جنسياً.

ووردت أيضا في السياق ذاته مزاعم تحرش جنسي ووجود مضايقات تحمل نفس الطابع في أماكن العمل.

ووفقا للتقارير ذاتها، فإن الادعاءات والاتهامات، وفي حال ثبُتت صحتُها، فقد ينجم عنها أزمةٌ دبلوماسية “خطيرة” مع المغرب الذي كان من الدول العربية التي اتخذت خطوةَ تطبيع العلاقات الثنائية مع إسرائيل في 2020.

دبلوماسي إسرائيلي يتورّط في حادثة تحرّش جنسي بالمغرب

وقالت وسائل إعلام دولية، الاثنين، إن وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي تحقّق في حادثة تحرّش دبلوماسي إسرائيلي في المغرب بنساء محليّات.

ونقلت وكالة الأناضول التركية يوم الإثنين عن قناة “كان” التلفزيونية العبرية، أنّ الخارجية الإسرائيلية فتحت تحقيقا في “شبهات خطيرة” وقعت بممثلية الاحتلال الدبلوماسية لدى المغرب، تتضمن تورّط مسؤول كبير في حادثة تحرّش جنسي بمواطنات مغربيات.

وقالت القناة العبرية الرسمية حسب المصدر:”تحقّق وزارة الخارجية في الشكاوى الواردة بشأن أعمال يُزعم أنها نُفِّذت في الممثلية الإسرائيلية ( مكتب الاتصال) بالمغرب”.

وأضافت:”أكثر ما يزعج مسؤولي وزارة الخارجية (الإسرائيلية) هو الادّعاءات الخطيرة باستغلال نساء محليات ومضايقتهن من قبل مسؤول إسرائيلي”.

وتابعت تقول: “إذا ثبتت صحة هذه المزاعم، فقد يكون هذا حادثا دبلوماسيا خطيرا في العلاقات بين إسرائيل والمغرب”.