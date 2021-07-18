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استدعاء سفير الجزائر بالمغرب للتشاور

الشروق أونلاين
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استدعاء سفير الجزائر بالمغرب للتشاور

استدعت وزارة الخارجية  الاحد سفير الجزائر بالرباط للتشاور احتجاجا على تصريحات سفير المغرب بالأمم المتحدة الاستفزازية

وجاء في بيان للوزارة “لقد أشار البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، يوم 17 يوليو 2021، إلى ضرورة توضيح المملكة المغربية لموقفها النهائي من الوضع بالغ الخطورة الناجم عن التصريحات المرفوضة لسفيرها بنيويورك.

ونظرا لغياب أي صدى إيجابي ومناسب من قبل الجانب المغربي، فقد تقرر اليوم استدعاء سفير الجزائر بالرباط، فورًا، للتشاور. كما لا يستبعد اتخاذ إجراءات أخرى، حسب التطور الذي تشهده هذه القضية.

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