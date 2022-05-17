استدعاء عيساوي وبهلول للمثول أمام لجنة أخلاقيات “الفاف”

رئيس "الفاف" المستقيل يخرق القانون

استدعى شرف الدين عمارة، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) المستقيل من منصبه منذ مارس الماضي، عضوي المكتب الفيدرالي السابقين عمار بهلول ومولدي عيساوي للمثول أمام لجنة الأخلاقيات التابعة لـ”الفاف”، على خلفية خرقهم لواجب التحفظ حسب ما جاء في بيان سابق للهيئة الكروية.

ورغم أن ذلك يعتبر خرقا للقوانين، حسب ما أكده مصدر مطلع لـ”الشروق”، كون المكتب الفيدرالي شهد استقالة ثمانية أعضاء ولم يبق سوى 5 منهم فقط، ما يعني أن كل القرارات المتخذة في الوقت الراهن تعتبر غير قانونية.

وأفاد مصدرنا أن “الفاف”، يتواجد في وضعية غير قانونية بعد استقالة الرئيس عمارة وثمانية أعضاء من مكتبه، وأن كل القرارات التي تتخذ في غياب النصاب القانوني غير قانونية. ورغم علم الرئيس عمارة بذلك، إلا أنه قرر استدعاء عضوي المكتب الفدرالي عمار بهلول ومولدي عيساوي للمثول أمام لجنة الأخلاقيات في نفس اليوم الذي سيمثل فيه الثنائي أمام المحكمة الرياضية للرد على كل الخروقات القانونية للرئيس عمارة، بعد قرار توقيفهما بسبب واجب التحفظ.

وأكد نفس المصدر أنه حتى وإن كانت وضعية الرئيس والمكتب الفيدرالي قانونية، فإنه لا يحق للرئيس توجيه استدعاء مباشر للأعضاء للمثول أمام لجنة الأخلاقيات، حيث يتوجب عليه إرسال الملف مباشرة إلى الأمانة العامة، المخول لها قانونيا تحويل الملف إلى المكتب الفدرالي المسؤول عن إرساله إلى اللجنة المختصة. مصدر الشروق أكد أنه كان من الواجب انتظار الحكم الذي تصدره المحكمة الرياضية، ثم النظر في فحوى القضية.

يحدث هذا أمام صمت وزارة الشباب والرياضية المجبرة على تحديد الجمعيتين العامة العادية والانتخابية، وإعادة الشرعية للاتحاد الجزائري لكرة القدم.

ع. ع