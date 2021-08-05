استدعاء غلام وآدم الوناس

يُشارك اللاعبان الجزائريان فوزي غلام وآدم الوناس، في التربص الذي يُجريه فريقهما نابولي الإيطالي.

جاء ذلك بعد أن أدرج التقني لوتشانو سباليتي مدرب فريق نابولي الإيطالي، الخميس، اسمَي المدافع فوزي غلام ومتوسط الميدان الهجومي آدم الوناس، ضمن قائمة اللاعبين المعنيين بِهذا التربص.

وينطلق التربص هذا الخميس ويُختتم في الـ 14 من أوت الحالي، بِمنطقة أبروتوسو الإيطالية. استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وهكذا يعود فوزي غلام إلى التدريبات الجماعية مع زملائه في فريق نابولي، بعد غياب دام 5 أشهر، بِداعي إصابة في الرّكبة تعرّض لها في مارس الماضي، أجبرته على إجراء عملية جراحية وأنهت موسمه قبل الآوان. كما تُبيّن قائمة المدرب سباليتي أن إصابة آدم الوناس على مستوى الكاحل، في المواجهة الودّية أمام بايرن ميونيخ الألماني السبت الماضي، لم تكن خطيرة.

ويرتبط فوزي غلام (30 سنة) وآدم الوناس (24 سنة) مع فريقهما نابولي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2022 لِكليهما.

ويستعدّ فوزي غلام رفقة آدم الوناس وفريقهما نابولي لِبطولة إيطاليا نسخة 2021-2022، والبداية تكون بِمواجهة الضيف والصّاعد الجديد نادي فينيزيا في الـ 22 من أوت الحالي.