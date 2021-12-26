-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس الموريتاني في الجزائر هذا الاثنين
الجزائر

استدعاء قاصرة كمتهمة.. محكمة عنابة توضح

الشروق أونلاين
  • 1
  • 0
استدعاء قاصرة كمتهمة.. محكمة عنابة توضح

أوضحت نيابة الجمهورية لدى محكمة عنابة، الأحد، أن الأخبار المتداولة بخصوص متابعة قاصرة كمتهمة بدل شاهدة في قضية تتعلق بالمشاركة في تجمع غير مرخص بمدينة عنابة “خطأ إجرائي”.

وأوضحت النيابة في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن ما حدث عبارة عن “خطا إجرائي وقع عند إرسال الاستدعاء لحضور جلسة أمام محكمة الجنح كمتهمة بدلا من ذكرها كشاهدة”.

وأوضح ذات البيان، أن الفتاة القاصر (سيرين.ز) كانت قد شاركت بتاريخ 25 سبتمبر 2020 رفقة والديها في تجمع غير مرخص له بمدينة عنابة، مضيفا أن “المحضر المحرر من طرف الضبطية القضائية بشأنها كان قد حفظ عدم ملائمة المتابعة الجزائية في حق هذه القاصرة بتاريخ 11 أكتوبر 2021 “.

وأردف أن “في إطار متابعة والدها (صالح. ز) وكذا عدد من المتابعين البالغين في هذه القضية المتعلقة بالمشاركة في تجمع غير مرخص، وقع خطأ، حيث أرسل استدعاء للمعنية لحضور جلسة قسم الجنح بمحكمة عنابة كمتهمة بدلا من ذكرها كشاهدة”.

وأضافت ذات الوثيقة أن “أمام هذا الخطأ وطبقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية وجب التوضيح لتنوير الرأي العام”.

مقالات ذات صلة
143 ألف منصب شغل في 2021.. لا تقاعد نسبيا للعمال المعاقين

143 ألف منصب شغل في 2021.. لا تقاعد نسبيا للعمال المعاقين

حلم الطاقة النّظيفة يتحقق

حلم الطاقة النّظيفة يتحقق

هذه مُؤشرات قرب انتهاء جائحة كورونا خلال 2022

هذه مُؤشرات قرب انتهاء جائحة كورونا خلال 2022

إلزام الجامعات بإرسال عروض التكوين في الدكتوراه قبل 6 جانفي

إلزام الجامعات بإرسال عروض التكوين في الدكتوراه قبل 6 جانفي

وسيط الجمهورية: فروع وزارة الموارد المائية تتجاهل نصف شكاوى المواطنين

وسيط الجمهورية: فروع وزارة الموارد المائية تتجاهل نصف شكاوى المواطنين

14 مليونا للقاضي المبتدئ و”حصانة” أمنية وقضائية

14 مليونا للقاضي المبتدئ و”حصانة” أمنية وقضائية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد