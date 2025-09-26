استدعاء لاعب غائب منذ عهد بلماضي

استلم لاعب دولي جزائري لكرة القدم، الجمعة، دعوة تعزيز صفوف النخبة الوطنية من جديد. بعد غياب دام أكثر من سنة ونصف السنة.

وسيكون هذا اللاعب معنيا بِالمحطة الدولية لـ “الفيفا”، المبرمجة شهر أكتوبر المقبل.

ويتعلّق الأمر هنا بِمتوسط الميدان الهجومي آدم الوناس، كما جاء في بيان نشرته إدارة ناديه السيلية القطري مساء الجمعة.

وكانت مشاركة آدم الوناس مع “الخضر” في نهائيات كأس أمم إفريقيا بِكوت ديفوار، آخر حضور لِهذا اللاعب في صفوف النخبة الوطنية. وحينها خاض مواجهة موريتانيا أساسيا، بِتاريخ الـ 23 من جانفي 2024، لِحساب الجولة الثالثة والختامية من دور المجموعات، أيّام المدرب جمال بلماضي (الصورة الأخيرة المدرجة).

وتركت إدارة نادي السيلية القطري الجدل قائما ولم توضّح الأمر، واكتفت بِذكر الفئة “أ”، التي يُمكن تأوليها إلى المنتخب الوطني المحلي (مجيد بوقرة)، ومقابلتَيه التحضيريتَين أمام فلسطين، بِعنابة في الـ 9 والـ 13 من أكتوبر المقبل. استعدادا لِكأس العرب المبرمجة بِقطر ما بين الفاتح والـ 18 من ديسمبر القادم.

ولم يضع محرّر بيان نادي السيلية الفاصلة العليا (‘apostrophe/ A) فوق الحرف اللاتيني “A”، للتمييز بين صنفَي الأكابر والمحلي.

وبِشأن المنتخب الوطني أكابر (فلاديميير بيتكوفيتش)، فسيلعب ضد الصومال وأوغندا بِوهران وتيزي وزو، في الـ 9 والـ 14 من أكتوبر المقبل تواليا، بِرسم آخر جولتَين من تصفيات كأس العالم 2026.

وفي الموسم الحالي، لعب آدم الوناس مقابلتَين مع فريقه الجديد السيلية بِرسم منافسة البطولة القطرية. آخرهما أساسيا بِتاريخ الأحد الماضي.