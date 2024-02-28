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رياضة

استدعاء مدرّب بلوزداد ولاعبه قديورة

علي بهلولي
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استدعاء مدرّب بلوزداد ولاعبه قديورة
ح.م
ماركوس باكيتا - عدلان قديورة.

وجّهت إدارة نادي شباب بلوزداد استدعاءً للمدرب ماركوس باكيتا، وأيضا اللاعب عدلان قديورة.

وسيمثل باكيتا وقديورة أمام مكتب لجنة الانضباط، على خلفية حادثة مواجهة يانغ أفريكانز التنزاني.

كما طولب التقني البرازلي بِإعداد تقرير، يُفسّر خلاله سرّ الهزيمة الثقيلة والإقصاء، مع تقديم توضيحات حول مردود كلّ لاعب، ودرجة الانضباط السّائدة في الفريق.

وقرّرت إدارة نادي الأحمر والأبيض أيضا خصم جزء من رواتب بعض اللاعبين، بِسبب الإقصاء من دور المجموعات لِمُنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

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