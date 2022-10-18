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رياضة

استدعاء نجل ماجر لِتربّص المنتخب الأولمبي القطري

علي بهلولي
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استدعاء نجل ماجر لِتربّص المنتخب الأولمبي القطري
ح.م
لطفي ماجر بِزيّ نادي الدحيل القطري.

استلم لطفي ماجر نجل أسطورة الكرة الجزائرية رابح ماجر، دعوة المشاركة في تربّص للمنتخب الأولمبي القطري.

وسيُجري لطفي ماجر (20 سنة) مع زملائه في منتخب قطر لِفئة الآمال معسكرا إعداديا بِإسبانيا، تحت إشراف التقني الشيلي نيكولاس كوردوفا. وذلك استعدادا لِبطولة اتحاد غرب آسيا لِهذه الفئة، المُقرّر تنظيمها بِمدينة جدّة السعودية، ما بين الـ 3 والـ 18 من نوفمبر المقبل. كما جاء في أحدث بيان لِاتحاد الكرة القطري.

وينشط المهاجم لطفي ماجر في نادي الدحيل القطري، وقد سبق له قبل هذه الدّعوة ارتداء زيّ منتخب “العنابي” لِفئة الأواسط (أقلّ من 20 سنة).

يُقلّد والده!

سجّل اللاعب الجزائري لطفي ماجر مساء الثلاثاء هدفا بِلمسة ساحرة، مُكرّرا سيناريو والده رابح ماجر في نهائي رابطة أبطال أوروبا عام 1987.

وهزّ متوسط الميدان لطفي ماجر شباك نادي المرخية بِالكعب، وأمضى هدفا لِمصلحة فريقه الدحيل، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة كأس “أوريدو” القطرية. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وانتهت هذه المباراة لِمصلحة فريق الدحيل بِنتيجة (8-3)، ضمن مسابقة تُجرى بِصيغة فوجَين، يضمّ كلّ واحد منهما 6 أندية. وبعد 10 جولات، يتأهّل رائد ووصيف كلّ مجموعة للدور نصف النهائي.

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