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رياضة

استدعاء نجل ماجر لِخوض دورة دولية

علي بهلولي
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استدعاء نجل ماجر لِخوض دورة دولية
الأرشيف
لطفي ماجر

يلعب لطفي ماجر نجل أسطورة الكرة الجزائرية رابح ماجر دورة دولة بِفرنسا، في صفوف المنتخب الأولمبي القطري.

وأعلن التقني البرتغالي برونو بينهيرو مدرب منتخب قطر لِصنف أقلّ من 23 سنة عن قائمة تضمّ 26 لاعبا، يوجد بينهم المهاجم رابح ماجر.

وقال اتحاد الكرة القطري في أحدث بيان له، إن منتخب بلاده لِفئة الآمال يستعدّ للمشاركة في دورة تولون الفرنسية، التي تنطلق في الـ 5 من جوان المقبل.

ويلعب الأولمبي القطري في الفوج الثاني، إلى جانب منتخبات المكسيك وأستراليا والطوغو. في دورة تعرف حضور 12 فريقا، ينتمون إلى مناطق أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية و”الكونككاف”.

وقبل خوض دورة تولون، يُجري لطفي ماجر وزملاؤه معسكرا إعداديا بِمدينة جيرونا الإسبانية.

وسبق لِلطفي ماجر (21 سنة) ارتداء زيّ منتخب قطر للأواسط، وفي الأيّام القليلة الماضية أحرز مع فريقه الدحيل لقب البطولة المحلّية.

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