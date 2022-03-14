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رياضة

استدعاء هدّاف شباب قسنطينة

علي بهلولي
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استدعاء هدّاف شباب قسنطينة

أعلن اتحاد البنين لِكرة القدم، الإثنين، عن استدعاء هدّاف فريق شباب قسنطينة مارسلان كوكبو.

وسيخوض المهاجم مارسلان كوكبو مع منتخبه البنيني ثلاث مقابلات ودّية، أمام الطوغو والسودان وليبيريا.

وتُجرى هذه المقابلات التحضيرية بِتركيا، في فترة ما بين الـ 21 والـ 29 من مارس الحالي.

ويستعدّ مارسلان كوكبو ومنتخبه الوطني البنيني، لِتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، التي تنطلق في جوان المقبل.

ويُدرب منتخب البنين إطار فني جديد، مُمثّل في التقني المحلّي موسى لاتونجي، الذي خلف مُؤخّرا زميله الفرنسي ميشال دوسويي.

وبِخصوص المهاجم مارسلان كوكبو (26 سنة)، فقد لعب 12 مباراة دولية مع منتخب البنين، منذ 2017، وسجّل هدفَين.

وعلى مستوى الأندية، يرتبط كوكبو مع شباب قسنطينة بِعقدٍ، بدأت مدّته في الصيف الماضي وتنقضي في أكتوبر 2023. بعد أن كان يرتدي زيّ شباب بلوزداد.

وفي بطولة الموسم الحالي، شارك مارسلان كوكبو في 18 مباراة، من أصل 21 مواجهة خاضها فريقه “السنافر”، يوجد بينها 13 مقابلة أساسيا. وسجّل 9 أهداف، آخرها ضد الزائر وداد تلمسان بعد ظهيرة الأحد.

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التعليقات
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  • لحسن مبارك

    يا ليت بلماضي يستدعي هدافي البطولة الوطنية لكن هيهات هيهات، لا حياة لمن تنادي

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