استدعاء وتحقيق.. فضيحة في بيت اتحاد عنابة

وجّهت لجنة النزاهة التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم استدعاءً، لِإدارة نادي اتحاد عنابة.

وسيمثل مسؤولون من اتحاد عنابة والمدرب محمد بن شوية رفقة مساعده رضا دلالو ولاعبون من الفريق، أمام مكتب لجنة النزاهة في فترة ما بين هذا الخميس والثلاثاء المقبلة.

ولم توضّح لجنة “الفاف” سبب الاستدعاء، لكن يتردّد في الساحة العنابية صدى، فحواه أن الأمر له صلة بِنتائج مقابلات الجولات الأخيرة لِبطولة القسم الثاني فوج “وسط- شرق”.

وخسر اتحاد عنابة بِهدف لِصفر ثم بِثنائية نظيفة، أمام الزائر فريق مولودية بجاية والمضيّف شباب باتنة، بِرسم آخر جولتَين من عمر البطولة، في الثاني والتاسع من ماي الحالي، على التوالي. علما أن فريقَي شباب باتنة ومولودية بجاية كانا يلعبان من أجل تأشيرتَي خوض مرحلة الصعود إلى القسم الوطني الأوّل. فيما ضمن اتحاد عنابة البقاء في الدرجة الثانية، ولم يكن معنيا بِالارتقاء إلى حظيرة النخبة.

الشبيبة تحسم أولى صفقاتها وتبعث رسالة واضحة للكوادر

جدول مقابلات أشبال “الخضر” في البطولة الإفريقية

انطلاق التكوين الخاص بمحللي الفيديو

صغار “محاربي الصّحراء” يطيرون بِاتّجاه بلاد مراكش

السنغال تُحضّر ملف الترشح لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2032

مدرب المنتخب الجزائري لكرة اليد يكشف عن قائمة اللاعبين تحسبا لمواجهة تونس

