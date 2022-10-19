استدعاء 10 مغتربين جزائريين لِمواجهتَي الكونغو

وجّه الناخب الوطني نور الدين ولد علي، الأربعاء، الدّعوة إلى 25 لاعبا لِتعزيز صفوف الفريق الأولمبي.

وضمّت القائمة 10 لاعبين ينشطون في أندية أجنبية، بِكلّ من: فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وبلغاريا واللكسمبورغ وتونس. بينما يرتدي البقية أزياء أندية محلّية، وهي: شباب بلوزداد وشباب قسنطينة ومولودية الجزائر وشبيبة القبائل ووفاق سطيف وجمعية الشلف ونجم مقبرة.

ويشدّ المنتخب الوطني الأولمبي صباح الخميس الرّحال جوّا نحو الكونغو الديموقراطية.

ويُواجه لاعبو الناخب الوطني نور الدين ولد علي نظراءهم من المضيف فريق الكونغو الديموقراطية، في الـ 23 من أكتوبر الحالي. وتُقام مباراة العودة بِملعب سطيف في الـ 29 من الشهر ذاته. ضمن إطار الدور الثاني وقبل الأخير من تصفيات كأس إفريقيا لِصنف أقلّ من 23 سنة.

28 لاعبا كونغوليا في اللائحة

وجّه الناخب الوطني الكونغولي راؤول شانغو، الأحد، الدّعوة إلى 28 لاعبا لِتعزيز صفوف الفريق الأولمبي، استعدادا لِمواجهة نظرائهم الجزائريين.

وضمّت القائمة لاعبَين فقط ينشطان خارج البلاد: حارس مرمى في أنغولا، ومدافع في بلجيكا. كما جاء في بيان نشره اتحاد الكونغو الديموقراطية لِكرة القدم.

وتُجرى مباراة الذهاب في الـ 23 من أكتوبر الحالي، بِملعب “الشهداء” الذي يقع في العاصمة الكونغولية كينشاسا. وتُقام مواجهة العودة بعد 6 أيّام من ذلك، بِميدان “8 ماي 1945” بِسطيف، استنادا إلى المصدر ذاته. وكلاهما منشأتان رياضيتان بِعشب اصطناعي.

وتندرج المقابلتان ضمن إطار الدور الثاني وقبل الأخير من تصفيات بطولة إفريقيا لِفئة أقلّ من 23 سنة.

وبِالمقابل، دخل لاعبو المنتخب الأولمبي الجزائري، الأحد، في تربّص بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

وجلب الناخب الوطني نور الدين ولد علي لاعبين ينشطون في البطولة الوطنية، على أن يُواجهوا نادي البارادو في مباراة تحضيرية، يحتضنها ملعب “عمر بن رابح” بِالدار البيضاء الثلاثاء المقبل.