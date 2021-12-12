استدعاء 12 لاعبا مغتربا لِمنتخب الأشبال

استلم 12 لاعبا جزائريا شابا مغتربا دعوة تمثيل ألوان المنتخب الوطني أشبال، كما جاء في بيان نشرته “الفاف” مساء الأحد.

وينشط هؤلاء اللاعبون المغتربون بِفرنسا، بِاستثناء واحد منهم يرتدي زيّ نادي الزمالك المصري. بينما ينتمي البقية – وعددهم 18 لاعبا – إلى أكاديمية سيدي بلعباس التابعة لـ “الفاف”.

وسيُجري المنتخب الوطني لِفئة أقلّ من 17 سنة تربصا بِالعاصمة، ينطلق هذا الإثنين ويدوم ثمانية أيّام. تحت إشراف التقني أرزقي رمان.

وتتخلّل التربص مقابلتان تحضيريتان، أمام أكاديمية خميس مليانة في الـ 15 من ديسمبر الحالي، وفريق عاصمي بعد 4 أيّام من ذلك.

ويستعدّ أشبال “الخضر” للمشاركة في دورة لِاتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، تُجرى بِالجزائر ما بين الـ 20 والـ 30 من ديسمبر الحالي.