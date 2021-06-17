استدعاء 15 لاعبا مُغتربا لِبطولة العرب أواسط

يخوض 15 لاعبا جزائريا مُغتربا مع المنتخب الوطني أواسط، كأس العرب لِفئة أقلّ من 20 سنة.

وأعلن الناخب الوطني محمد لاسات، الخميس، عن قائمة ضمّت 23 لاعبا يُشارك في هذه المنافسة، يوجد بينهم 15 كرويا ينشط خارج الوطن، على غرار يونس آيت اعمر مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، ورايان دهيليس مدافع أولمبيك مرسيليا الفرنسي، ونبيل الوناس حارس مرمى سانت إيتيان الفرنسي، وجبريل أوسماعيل متوسط ميدان أنجي الفرنسي.

وتحتضن مصر كأس العرب أواسط، في فترة ما بين الـ 20 من جوان الحالي والـ 6 من جويلية المقبل.

ويلعب المنتخب الوطني الجزائري أواسط في الفوج الأوّل، رفقة مصر وموريتانيا والنيجر.

وتُجرى المنافسة بِصيغة 4 مجموعات تضمّ 4 منتخبات مناصفة، وبعد دور أوّل بِثلاث جولات، يتأهّل رائد ووصيف كل فوج إلى الدور ربع النهائي.

برنامج مقابلات فوج أواسط “الخضر”:

في الـ 20 من جوان الحالي:

الجزائر – موريتانيا

مصر – النيجر

في الـ 23 من جوان الحالي:

مصر – الجزائر

موريتانيا – النيجر

في الـ 26 من جوان الحالي:

الجزائر – النيجر

مصر – موريتانيا