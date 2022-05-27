استدعاء 22 لاعبا أولمبيا لِدورة دولية بِفرنسا

أعلن الناخب الوطني نور الدين ولد علي، الجمعة، عن قائمة تضمّ 22 لاعبا من فئة الآمال، للمشاركة في دورة دولية ودّية بِفرنسا.

وتُجرى دورة “موريس ريفيلو” بِفرنسا، في فترة ما بين الـ 29 من ماي الحالي والـ 12 من جوان المقبل. حيث يلعب المنتخب الوطني لِأقلّ من 23 سنة في فوج يضمّ فرق كولومبيا واليابان وجزر القمر.

واعتمد التقني نور الدين ولد علي على 12 لاعبا محلّيا، و10 زملاء لهم ينتمون إلى نوادٍ فرنسية.

واللافت أن الناخب الوطني اكتفى بِجلب حارسَي مرمى فقط، لِدورة دولية يحضرها 12 فريقا. مع إجراء 4 مقابلات على الأقلّ لِكلّ منتخب، وما يتخلّل ذلك من إصابات وعقوبات وأمور أخرى.

وكان زملاء المهاجم عادل بولبينة قد خاضوا مقابلتَين ودّيتَين، داخل القواعد في الأيّام القليلة الماضية، أمام فلسطين. وفازوا بِنتيجتَي (3-1) و(2-0).