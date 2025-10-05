استدعاء 23 لاعبا صوماليا لِمواجهة الجزائر

لقطة من مباراة الذهاب بين الجزائر والصومال في نوفمبر 2023.

كشف اتحاد الصومال لِكرة القدم مساء الأحد، عن قائمة لاعبي منتخب بلاده، تأهّبا لِخوض مقابلتَين رسميتَين إحداهما أمام الجزائر.

ويحتضن ملعب “ميلود هدفي” بِوهران أطوار مواجهة المنتخب الوطني الجزائري ومنافسه الصومالي، مساء الخميس المقبل، لِحساب الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وجلب الناخب الوطني الصومالي يوسف علي نور 23 لاعبا، علما أن فريقه سيُواجه أيضا منتخب الموزمبيق، وبِوهران مرّة أُخرى، مساء الـ 14 من أكتوبر الحالي، بِرسم الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات المونديال.