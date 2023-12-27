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رياضة

استدعاء 23 لاعبا طوغوليا لِمواجهة “الخضر”

علي بهلولي
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استدعاء 23 لاعبا طوغوليا لِمواجهة “الخضر”
ح.م

أعلن اتحاد الكرة الطوغولي، الأربعاء، عن قائمة لاعبي منتخب بلاده الذين سيُواجهون “الخضر”.

ومعلوم أن منتخب الطوغو للأكابر لم يتأهّل لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024، لِذلك اتّفق مسؤولو اتحاد الكرة في هذا البلد مع نظرائهم الجزائريين، على جلب فريق المحلّيين لِمواجهة رجال جمال بلماضي ودّيا.

ووّجه مدرب المنتخب المحلّي الطوغولي عبد القادر توري كوبادجا الدّعوة إلى 23 لاعبا، تُبرزهم اللائحة المنشورة أدناه. على أن يجروا أوّل حصّة تدريبية بِالعاصمة لومي الأحد المقبل.

وتُقام المباراة التحضيرية في الـ 5 من جانفي المقبل، على الساعة الرابعة عصرا بِالتوقيت المحلّي، والثالثة بعد الظهر بِالتوقيت الجزائري.

ويحتضن هذه المواجهة ملعب “كيغي”، الذي يقع في العاصمة لومي. وهو ميدان معشوشب طبيعيا، ويتّسع لِنحو 25 ألف متفرّج. كما دُشّن عام 2000، واحتضن آخر المقابلات الرّسمية لِمنتخب أكابر الطوغو.

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