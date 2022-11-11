استدعاء 24 لاعبا ماليا لِمواجهة “الخضر”

لقطة من المباراة الودّية بين الجزائر ومالي بِالبليدة في جوان 2021.

وجّه الناخب الوطني المالي إيريك سيكو شال، الجمعة، الدّعوة إلى 24 لاعبا تأهّبا لِمواجهة الجزائر.

ويحتضن ملعب “ميلود هدفي” بِوهران أطوار المباراة الودّية بين منتخبَي الجزائر ومالي، سهرة الأربعاء المقبل.

واعتمد مدرب منتخب “النّسور” على لاعبين ينشطون خارج البلاد، بِاستثناء زميل واحد لهم يرتدي زيّ نادٍ من البطولة المالية (اللائحة المُدرجة أدناه).

وقال الناخب الوطني المالي إيريك سيكو شال إنه لم يستطع جلب بعض اللاعبين، لأن أنديتهم رفضت تسريحهم، مستفيدة من لوائح “الفيفا” هذه الأيّام، التي تُجيز للفرق الاحتفاظ بِلاعبيها إذا كانت منتخباتهم الوطنية لم تتأهّل لِكأس العالم 2022 بِقطر. وعدّد سبَين آخرَين في تصريحات نقلها موقع اتحاد الكرة المالي، وهما مشكل الإصابات والظروف العائلية.

مشاركة ديلور محلّ شكّ

تبقى مُشاركة اللاعب الدولي الجزائري أندي ديلور في المقابلتَين الودّيتَين لـ “الخضر” أمام مالي والسويد، محلّ شكّ.

وتُجرى المقابلتان بِالجزائر والسويد، في الـ 16 والـ 19 من نوفمبر الحالي تواليا. عِلما أن ديلور شارك أساسيا ضد غينيا كوناكري، وانطلاقا من الدقيقة الـ 76 أمام نيجيريا، في ودّيتَي “محاربي الصّحراء” لِسبتمبر الماضي.

وأعلن التقني لوسيان فافر مدرب فريق نيس الفرنسي، الخميس، عن قائمة تضم 21 لاعبا سيُشاركون في مواجهة المُضيّف نادي ليون، وقد خلت من اسم المهاجم ديلور. عكس المدافع يوسف عطال ومتوسط الميدان هشام بوداوي والمهاجم بلال براهيمي وحارس المرمى تيدي بولهندي، الذين سيحضرون وقائع هذه المباراة.

وتُقام مباراة ليون ونيس سهرة هذا الجمعة، بِرسم الجولة الـ 15 من عمر البطولة الفرنسية.

وكان ديلور قد عاد إلى الميادين الأحد الماضي، وشارك انطلاقا من الدقيقة الـ 86 لِمباراة فريقه نيس والزّائر نادي براست، لِحساب الجولة الـ 14 من عمر البطولة الفرنسية. بعد غياب يعود إلى تاريخ الـ 17 من أكتوبر الماضي، لمّا تعرّض لِإصابة في الرّكبة.

وإذا كانت إدارة نادي نيس لم تُوضّح سبب غياب ديلور عن مباراة ليون، إلّا أن صحيفة “نيس ماتان” الفرنسية في أحدث تقرير لها، ذكرت أن مهاجم “الخضر” شعر مُجدّدا بِآلام على مستوى الرّكبة. ما يُفيد أن المدرب فافر تسرّع لمّا أشرك ديلور في مباراة براست.