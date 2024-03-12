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رياضة

استدعاء 25 لاعبا بوليفيا لِمُواجهة الجزائر

علي بهلولي
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استدعاء 25 لاعبا بوليفيا لِمُواجهة الجزائر

وجّه النّاخب الوطني البوليفي أنطونيو كارلوس زاغو، الثلاثاء، الدّعوة إلى 25 لاعبا.

ويستعدّ منتخب بوليفيا لِخوض دورة الجزائر الدولية الودّية، حيث يُواجه “مُحاربي الصّحراء” في الـ 22 من مارس الحالي، ثمّ فريق أندورا بعد ثلاثة أيّام من ذلك. بِملعبَي “نيلسون مانديلا” بِبراقي، و”19 ماي 1956″ بِعنابة، على التوالي.

وضمّت قائمة التقني زاغو (برازيلي الجنسية) 6 لاعبين فقط ينشطون في الخارج، وذلك بِكلّ من: البرازيل (2) وإسبانيا وسويسرا (مع المهاجم أيمن محيوس في نادي إيفردون سبور) والإكواتور وروسيا.

وإذا كان “الخضر” قد خاضوا في جانفي الماضي نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار، فإن منتخب بوليفيا لم يلعب أيّ لقاء منذ منتصف نوفمبر المُنصرم، حينما واجهة الزّائر البيروفي (فاز بـ 2-0) والمُضيّف الأوروغواياني (خسر بـ 0-3)، لِحساب تصفيات كأس العالم 2026.

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