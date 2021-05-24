استدعاء 25 لاعبا موريتانيا لِمواجهة الجزائر

مطلع جوان المقبل

وجّه الناخب الوطني الموريتاني كورونتين مارتينس، الإثنين، الدّعوة لـ 25 لاعبا، تأهّبا لِخوض 3 مقابلات ودّية، إحداهما أمام الجزائر.

وسينطلق تربص منتخب موريتانيا داخل القواعد الخميس المقبل، كما جاء في بيان نشره اتحاد الكرة المحلي.

وضمّت قائمة منتخب “المرابطين” 18 لاعبا ينشط خارج الوطن، في بطولات: فرنسا وإسبانيا وبلجيكا واليونان ومصر وليبيا وقطر والعراق والكونغو الديموقراطية والهند. و6 زملاء لهم ينشطون في نوادٍ محلية، ولاعب واحد بِلا فريق.

ويخوض منتخب موريتانيا 3 مقابلات ودّية أمام: الجزائر بِملعب البليدة في الـ 3 من جوان المقبل، وليبيريا بِتونس في الـ 11 من الشهر ذاته، وجيبوتي بِقطر في الـ 17 من جوان المقبل. عِلما أن جيبوتي تُنافس الجزائر في الدور الثاني وقبل الأخير لِتصفيات مونديال 2022، التي تنطلق أواخر أوت المقبل، ضمن فوج يضمّ أيضا بوركينا فاسو والنيجر.

ويستعدّ منتخب موريتانيا من خلال هذه المقابلات التحضيرية لِتصفيات المونديال، حيث يلعب في فوج يضمّ تونس وزامبيا وغينيا الإستوائية. وأيضا الدور التمهيدي لِكأس العرب، حيث يُواجه اليمن بِقطر في الـ 22 من جوان المقبل.