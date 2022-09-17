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رياضة

استدعاء 25 لاعبا نيجيريا لِمُواجهتَي الجزائر

علي بهلولي
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استدعاء 25 لاعبا نيجيريا لِمُواجهتَي الجزائر
ح.م
لقطة من المباراة الودّية بين الجزائر ونيجيريا، بِالنّمسا في أكتوبر 2020.

وجّه الناخب الوطني النيجيري جوزي بيسيرو، السبت، الدّعوة إلى 25 لاعبا تأهّبا لِخوض مواجهتَين ودّيتَين بِالجزائر.

واعتمد التقني البرتغالي جوزي بيسيرو على لاعبين ينشطون كلّهم خارج نيجيريا، أبرزهم ثلاثي الهجوم أحمد موسى وولفريد نديدي وكيليتشي إيهيناتشو، الذين سبقوا لهم أن لعبوا جنبا إلى جنب مع رياض محرز في نادي ليستر سيتي الإنجليزي (القائمة المُدرجة أدناه).

ويغيب عن منتخب نيجيريا هدّاف نادي نابولي الإيطالي فيكتور أوسيمهان، ومهاجم ريال سوسييداد الإسباني عمر صديق صاحب برونزية أولمبياد ريو 2016، وذلك بِداعي الإصابة.

ويتبارى منتخب “النسور الممتازة” مع الفريق الوطني المحلّي، في لقاء تطبيقي بِمدرجات شاغرة، يحتضنه ملعب “محمد حملاوي” بِقسنطينة في الـ 23 من سبتمبر الحالي. وبعد أربعة أيّام من ذلك، يُواجه النيجيرون المنتخب الوطني الجزائري للأكابر، بِميدان “ميلود هدفي” بِوهران.

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