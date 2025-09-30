استدعاء 26 لاعبا أوغنديا لِمُواجهة الجزائر

كشف الناخب الوطني الأوغندي بول بوت، الثلاثاء، عن قائمة لاعبيه استعدادا لِخوض مواجهتَين رسميتَين إحداهما أمام الجزائر.

وتتبارى أوغندا مع المنتخب الوطني الجزائري بِملعب “حسين آيت أحمد” بِتيزي وزو، في الـ 14 من أكتوبر المقبل على الساعة الخامسة مساءً، لِحساب الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وجلب التقني البلجيكي بول بوت 26 لاعبا، يوجد بينهم 3 حرّاس مرمى.

وضمّت قائمة المنتخب الأوغندي 19 لاعبا ينشطون خارج البلاد.

وقبل مواجهة “الخضر”، تلعب أوغندا بعيدا عن الدّيار مرّة أُخرى، لكن ضدّ منتخب بوتسوانا في الـ 9 من أكتوبر المقبل، ضمن إطار الجولة التاسعة من تصفيات المونديال.

ويحلم منتخب أوغندا بِبلوغ نهائيات كأس العالم لِأوّل مرّة في تاريخه، ولو بِحيازة أحسن رتبة ثانية (أربع بطاقات مرصودة لِتسعة منتخبات)، والفوز لاحقا بِأربع مقابلات فاصلة، نصفها الأخير أمام منافسَين غير إفريقيَين.