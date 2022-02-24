استدعاء 26 لاعبا تحضيرا للأولمبياد المتوسطي

يشرع المنتخب الوطني الجزائري لِفئة أقلّ من 18 سنة في تربّص مغلق، بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى، انطلاقا من الأحد المقبل.

ويُسدل ستار هذه المحطّة التحضيرية في الـ 3 من مارس المقبل، تحت إشراف المدرب مراد سلاطني.

ووجّه التقني سلاطني الدّعوة إلى 26 لاعبا لِهذا التربّص، ينشطون داخل الوطن.

ويستعدّ تلاميذ التقني مراد سلاطني لِألعاب البحر المتوسّط، التي تحتضنها مدينة وهران ما بين الـ 25 من جوان والـ 5 من جويلية المقبلَين. حيث ارتأى الاتحاد الجزائري لكرة القدم إشراك الفريق المُشار إليه، في هذا العرس الأولمبي الذي تحضره منتخبات من إفريقيا وأوروبا وآسيا.