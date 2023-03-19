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رياضة

استدعاء 26 لاعبا لِمُواجهتَي غانا

علي بهلولي
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استدعاء 26 لاعبا لِمُواجهتَي غانا
ح.م
جانب من تدريبات لاعبي المنتخب الأولمبي، الأحد.

وجّه الناخب الوطني نور الدين ولد علي، الأحد، الدّعوة إلى 26 لاعبا لِتعزيز صفوف الفريق الوطني الأولمبي.

وضمّت اللائحة 14 لاعبا ينشطون خارج الوطن، في بطولات فرنسا وإسبانيا وإيطاليا البرتغال وهولندا وكرواتيا وتونس. يوجد بينهم مَن سبق لهم تمثيل ألوان الجزائر للفئات الصّغرى، مثل الحارس تيدي بولهندي، والمدافع شمس الدين بكوش، ومتوسّط الميدان كمال نغلي، والمهاجم محمد البشير بلومي.

ودخل المنتخب الوطني لِصنف أقلّ من 23 سنة في تربّص بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى، حيث سُجّل حضور 13 لاعبا، في انتظار قدوم البقية في الساعات القليلة المقبلة.

ويستعدّ رجال نور الدين ولد علي لِمواجهة نظرائهم من غانا، بِرسم الدور الأخير لِتصفيات بطولة إفريقيا لِأقلّ من 23 سنة. والمُؤهّلة لاحقا إلى أولمبياد العاصمة الفرنسية باريس في صيف 2024.

ويحتضن ملعب “19 ماي 1956” بِعنابة أطوار مواجهة الذّهاب، في الـ 24 من مارس الحالي. وتُجرى مباراة العودة بِغانا في الـ 28 من الشهر ذاته.

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