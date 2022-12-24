استدعاء 26 لاعبا ملغاشيا لـ “شان” الجزائر

أعلن اتحاد مدغشقر لِكرة القدم عن قائمة تضمّ 26 لاعبا، استعدادا للمشاركة في منافسة “شان” 2023 بِالجزائر.

وتحتضن الجزائر بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين ما بين الـ 13 من جانفي والـ 4 من فيفري 2023، وحينها تلعب مدغشقر في فوج يضمّ منتخبات غانا والسودان والمغرب.

واكتفى اتحاد الكرة الملغاشي في بيان مُقتضب له، بِذكر أن اللائحة تضمّ 26 لاعبا بينهم 3 عناصر احتياطية.

ومنذ تنظيم”الكاف” لِأوّل نسخة من بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، بِكوت ديفوار عام 2009، لم يسبق لِمنتخب مدغشقر المشاركة في هذه المنافسة. وبِالتالي ستكون طبعة الجزائر أوّل حضور له.