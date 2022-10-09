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رياضة

استدعاء 28 لاعبا كونغوليا لِمواجهتَي الجزائر

علي بهلولي
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استدعاء 28 لاعبا كونغوليا لِمواجهتَي الجزائر
الأرشيف
المنتخب الأولمبي الكونغولي.

وجّه الناخب الوطني الكونغولي راؤول شانغو، الأحد، الدّعوة إلى 28 لاعبا لِتعزيز صفوف الفريق الأولمبي، استعدادا لِمواجهة نظرائهم الجزائريين.

وضمّت القائمة لاعبَين فقط ينشطان خارج البلاد: حارس مرمى في أنغولا، ومدافع في بلجيكا. كما جاء في بيان نشره اتحاد الكونغو الديموقراطية لِكرة القدم.

وتُجرى مباراة الذهاب في الـ 23 من أكتوبر الحالي، بِملعب “الشهداء” الذي يقع في العاصمة الكونغولية كينشاسا. وتُقام مواجهة العودة بعد 6 أيّام من ذلك، بِميدان “8 ماي 1945” بِسطيف، استنادا إلى المصدر ذاته. وكلاهما منشأتان رياضيتان بِعشب اصطناعي.

وتندرج المقابلتان ضمن إطار الدور الثاني وقبل الأخير من تصفيات بطولة إفريقيا لِفئة أقلّ من 23 سنة.

وبِالمقابل، دخل لاعبو المنتخب الأولمبي الجزائري، الأحد، في تربّص بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

وجلب الناخب الوطني نور الدين ولد علي لاعبين ينشطون في البطولة الوطنية، على أن يُواجهوا نادي البارادو في مباراة تحضيرية، يحتضنها ملعب “عمر بن رابح” بِالدار البيضاء الثلاثاء المقبل.

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