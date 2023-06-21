استدعاء 28 لاعبا لتربص انتقائي بالرويبة

الألعاب الرياضية العربية 2023

أعدت المديرية الفنية الوطنية، قائمة تضم 28 لاعبا لخوض تربص انتقائي بالرويبة، تحسبا للمشاركة في الطبعة الـ15 للألعاب الرياضية العربية التي تستضيفها الجزائر من 5 إلى 15 جويلية 2023، حسب ما أفادت به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وكانت المديرية الفنية الوطنية للفاف، قد عينت في وقت سابق رشيد آيت محمد مدربا للمنتخب الوطني لأقل من 23 سنة الذي سيشارك في الدورة العربية. وسيكون في مساعدة آيت محمد في مهامه، كل من بدر الدين دحمان، المدير الفني الجهوي لولاية الجزائر، عبد الصمد ناصر المدير الجهوي لولاية عنابة، كمحضر بدني، بينما عين برانسي بوخالفة من أكاديمية كرة القدم بسيدي بلعباس، مدربا للحراس.

ويشارك في دورة كرة القدم للألعاب الرياضية العربية المقررة من 2 إلى 14 جويلية بقسنطينة وعنابة، ثمانية منتخبات، موزعة على مجموعتين من أربعة فرق. ويلعب المنتخب الجزائري، ضمن المجموعة الأولى، المتكونة من سلطنة عمان، ليبيا، السودان، فيما تضم المجموعة الثانية العربية السعودية، سوريا، فلسطين وموريتانيا. علما وأن الفريقين الأولين يتأهلان عن كل مجموعة إلى دور نصف النهائي.

قائمة اللاعبين المعنيين للمشاركة في التربص:

محمد بلخادم (شباب بلوزداد)، ماسينيسا نايت سالم (شبيبة القبائل)، منذر طمين ( شباب قسنطينة)، اسلام بلخير (شباب بلوزداد)، بوعلام سيرر (جمعية الشلف)، عادل بولبينة (نادي بارادو)، اكرم بوراس (شباب بلوزداد)، وعلا بوزكري (مولودية الجزائر)، حاجي شكال (شباب قسنطينة)، عبد الله بن دوما (نادي بارادو)، عبد الصمد بوناصر (اتحاد الجزائر)، عبد اللطيف رمضان (مولودية الجزائر)، رضوان معاشو (شباب بلوزداد) كسيلة بوعالية (شبيبة القبائل)، مهدي بوشريط ( مولودية الجزائر)، اسحاق بوصوف (شباب بلوزداد) عماد بن نارة (مولودية الجزائر)، ياسين تيتراوي (نادي بارادو)، ايمن بن داود (شباب قسنطينة)، مونزيلا عبد القادر(مولودية الجزائر)، يوسف عويسي (وفاق سطيف)، محمد آيت الحاج (اتحاد الجزائر)، ادريس عبد الحميد (نجم مقرة)، فارس نشات (شبيبة القبائل)، رضا حميدي (نادي بارادو)، محمد إدير حديد (شبيبة القبائل)، محمد عماد رقيق (مولودية وهران)، ياسين زغاد (نجم مقرة).