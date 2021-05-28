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رياضة
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استدعاء 29 لاعبا تونسيا لِمواجهة الجزائر

علي بهلولي
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استدعاء 29 لاعبا تونسيا لِمواجهة الجزائر
منتخب تونس

وجّه الناخب الوطني التونسي منذر الكبير، الجمعة، الدّعوة لـ 29 لاعبا. تأهّبا لِخوض 3 مقابلات ودّية، إحداها ضد الجزائر.

وتستضيف تونس المنتخب الوطني الجزائري مساء الـ 11 من جوان المقبل.

وبرز في القائمة توجيه الدّعوة للاعب التونسي المغترب حنبعل مجبري، متوسط ميدان فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي. يبلغ من العمر 18 سنة، وسيتقمّص ألوان “نسور قرطاج” لِأوّل مرّة. فضلا عن زميله في المنصب ذاته وذي الأصول الجزائرية (الأمّ تحديدا) عيسى العيدوني، البالغ من العمر 24 سنة، والذي يرتدي زيّ فريق فيرينتسفاروتش بطل المجر، الذي سبق له خوض مقابلتَين رسميتَين مع تونس، أواخر مارس الماضي.

كما ضمّت اللائحة أسماء “تقليدية”، على غرار المهاجم يوسف المساكني من نادي العربي القطري، ووهبي خزري زميله في الخط ذاته بِنادي سانت إيتيان الفرنسي، وساسي فرجاني متوسط ميدان الزمالك المصري.

عموما، تشكّلت لائحة الناخب الوطني التونسي منذر الكبير من 5 لاعبين محليين، منهم 3 حرّاس مرمى، و24 زميلا لهم ينشط خارج الوطن في بطولات: فرنسا وإيطاليا وإنجلترا وتركيا واليونان والسويد والدانمارك ومصر وقطر والسعودية.

وإذا كان المنتخب الوطني الجزائري سيُواجه أيضا ودّيا، كلّا من موريتانيا ومالي بِملعب البليدة، في الـ 3 والـ 6 من جوان المقبل. فإن تونس تتبارى كذلك مع الكونغو الديموقراطية ومالي، في الـ 4 والـ 14 من الشهر ذاته.

ويستعدّ “محاربو الصحراء” للدور الثاني وقبل الأخير من تصفيات مونديال 2022، الذي تنطلق مقابلاته عند نهاية أوت المقبل، حيث يُواجهون كلّا من بوركينا فاسو والنيجر وجيبوتي. بينما تلعب تونس في فوج يضمّ منتخبات موريتانيا وزامبيا وغينيا الإستوائية.

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