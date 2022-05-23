استدعاء 33 لاعبا أوغنديا تأهّبا لِمواجهة الجزائر

وجّه الناخب الوطني الأوغندي ميلوتين سريدويفيتش، الأحد، الدّعوة إلى 33 لاعبا. تأهّبا لِخوض مقابلتَين رسميتَين، إحداهما ضد الجزائر.

ويتبارى المنتخب الوطني الجزائري مع فريق أوغندا، بِالملعب الأولمبي الجديد لِمدينة وهران، مساء الـ 4 من جوان المقبل، لِحساب الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023. ضمن فوج يضمّ أيضا منتخبَي تنزانيا والنيجر.

وقال اتحاد أوغندا لِكرة القدم في بيان له، إن القائمة أوّلية، وسيلجأ الناخب الوطني ميلوتين سريدويفيتش إلى تقليصها لاحقا.

ويدخل لاعبو منتخب أوغندا في تربّص داخل القواعد، انطلاقا من هذا الإثنين.

.. و28 لاعبا تنزانيا

وجّه الناخب الوطني التنزاني كيم بولسن، الجمعة، الدّعوة إلى 28 لاعبا. تحسّبا لِخوض مواجهتَين رسميتَين إحداهما أمام الجزائر.

وتستضيف تنزانيا المنتخب الوطني الجزائري بِمدينة دار السلام، مساء الـ 8 من جوان المقبل، ضمن إطار الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023. وقبل ذلك بِأربعة أيّام ولِحساب الجولة الأولى، تلعب تنزانيا أمام منتخب النيجر، بِمدينة كوتونو البنينية.

وضمّت قائمة التقني الدانماركي كيم بولسن 20 لاعبا محلّيا، يرتدون أزياء أندية طليعة الترتيب. وثمانية زملاء لهم ينشطون في الخارج.

ويوجد في اللائحة لاعبون واجهوا “الخضر” في مقابلتَي تصفيات مونديال روسيا، والمباراة الودّية لِعام 2018، ومواجهة “كان” 2019. على غرار المهاجم مبوانا ساماتا، وحارس المرمى ميتاشا مناتا، والمدافع شوماري كابومبي، ومتوسط الميدان فريد موسى.

وشارك منتخب تنزانيا مرّتَين فقط في نهائيات كأس أمم إفريقيا، وبِالضّبط في نسختَي 1980 و2019، وخرج في كلتا الطبعتَين من الدور الأوّل.