استدعاء 33 لاعبا بورنديا لِمواجهة محليي “الخضر”

وجّه الناخب الوطني البورندي جيمي نداييزيي الدّعوة لـ 33 لاعبا محلبا، تحسّبا لِخوض المباراة الودّية أمام الجزائر.

وشرع منتخب البورندي للاعبين المحليين في تربّص مغلق داخل القواعد، الأربعاء الماضي. كما جاء في أحدث بيان لِاتحاد الكرة البورندي.

ويتبارى المنتخب الوطني الجزائري للاعبين المحليين مع ضيفه ونظيره البورندي، مساء الـ 16 من جوان الحالي.

ومعلوم أن محليي “الخضر” يُشرف على تدريبهم التقني والقائد الأسبق مجيد بوقرة، الذين يستعدّون لِبطولة إفريقيا الخاصة بِهذه الفئة، المُقرّر تنظيمها بِالجزائر عام 2023.

وستُجرى المباراة المذكورة بِالملعب الجديد لِمدينة وهران، وبِالتالي ستكون أشبه بِحفل تدشين هذه المنشأة الكروية العصرية والفخمة.

هذا وشرعت إدارة الملعب الجديد لِمدينة وهران – الذي يقع في بلدية بئر الجير – في إضفاء آخر التحسينات وتجريب بعض المعدّات، في سبيل إنجاح ضربة الإنطلاقة، وتهيئة الميدان لِاحتضان مباراة الجزائر والبورندي لِفئة المحليين.