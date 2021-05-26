-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
فضلا عن مُنافسَين آخرَين

استدعاء 35 لاعبا ماليا لِمواجهة “الخضر”

علي بهلولي
  • 168
  • 0
استدعاء 35 لاعبا ماليا لِمواجهة “الخضر”
منتخب مالي (الأرشيف)

وجّه الناخب الوطني المالي محمد ماغاسوبا، الأربعاء، الدّعوة لـ 35 لاعبا. تأهّبا لِخوض 3 مقابلات ودّية إحداها أمام الجزائر.

جاء ذلك استنادا إلى بيان نشره اتحاد مالي لكرة القدم، الأربعاء.

وينشط كلّ لاعبي منتخب مالي المُوجّهة لهم الدّعوة خارج البلاد، بِاستثناء زميل واحد لهم يلعب في فريقٍ محليٍّ.

وتتمثّل البطولات الأجنبية للاعبي منتخب “النسور”، في: فرنسا وألمانيا وإنجلترا والبرتغال وتركيا والنمسا وأوكرانيا ومولدافيا ومصر والكونغو الديموقراطية والسنيغال وموريتانيا وغينيا كوناكري وماليزيا.

وتتبارى مالي ودّيا مع المنتخب الوطني الجزائري بِملعب البليدة، مساء الـ 6 من جوان المقبل.

وإذا كان “محاربو الصحراء” يُواجهون أيضا ودّيا منتخبَي موريتانيا، بِملعب البليدة في الـ 3 من جوان المقبل، والمضيف التونسي في الـ 11 من الشهر ذاته. فإن منتخب مالي يتبارى كذلك مع الكونغو الديموقراطية في الـ 11 من جوان المقبل، وتونس في الـ 16 من الشهر ذاته.

ويستعدّ أشبال الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي للدور الثاني من تصفيات مونديال 2022، الذي تنطلق مقابلاته أواخر أوت المقبل، حيث يُواجهون بوركينا فاسو والنيجر وجيبوتي. بينما تلعب مالي في فوج يضمّ منتخبات كينيا وأوغندا ورواندا.

مقالات ذات صلة
إدارة ليستر “تزايد” لتسريح غزال وتبرز جشعها مرة أخرى

إدارة ليستر “تزايد” لتسريح غزال وتبرز جشعها مرة أخرى

بالفيديو.. تصريحات جديدة لرياض محرز حول كأس العالم وبلماضي وغوارديولا وبن زيمة

بالفيديو.. تصريحات جديدة لرياض محرز حول كأس العالم وبلماضي وغوارديولا وبن زيمة

هكذا توج ماجر برابطة الأبطال ومحرز بخطى ثابتة لتكرار الإنجاز

هكذا توج ماجر برابطة الأبطال ومحرز بخطى ثابتة لتكرار الإنجاز

ودية موريتانيا: بلايلي وبونجاح وقديورة وبلعمري أول الملتحقين ومجادل المفاجأة

ودية موريتانيا: بلايلي وبونجاح وقديورة وبلعمري أول الملتحقين ومجادل المفاجأة

بيراف يتعهد بمواصلة المجهودات لتطوير الرياضة في إفريقيا

بيراف يتعهد بمواصلة المجهودات لتطوير الرياضة في إفريقيا

محرز يتنزّه رفقة زوجته قبل “معركة” بورتو

محرز يتنزّه رفقة زوجته قبل “معركة” بورتو

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد