استدعاء 35 لاعبا ماليا لِمواجهة “الخضر”

فضلا عن مُنافسَين آخرَين

وجّه الناخب الوطني المالي محمد ماغاسوبا، الأربعاء، الدّعوة لـ 35 لاعبا. تأهّبا لِخوض 3 مقابلات ودّية إحداها أمام الجزائر.

جاء ذلك استنادا إلى بيان نشره اتحاد مالي لكرة القدم، الأربعاء.

وينشط كلّ لاعبي منتخب مالي المُوجّهة لهم الدّعوة خارج البلاد، بِاستثناء زميل واحد لهم يلعب في فريقٍ محليٍّ.

وتتمثّل البطولات الأجنبية للاعبي منتخب “النسور”، في: فرنسا وألمانيا وإنجلترا والبرتغال وتركيا والنمسا وأوكرانيا ومولدافيا ومصر والكونغو الديموقراطية والسنيغال وموريتانيا وغينيا كوناكري وماليزيا.

وتتبارى مالي ودّيا مع المنتخب الوطني الجزائري بِملعب البليدة، مساء الـ 6 من جوان المقبل.

وإذا كان “محاربو الصحراء” يُواجهون أيضا ودّيا منتخبَي موريتانيا، بِملعب البليدة في الـ 3 من جوان المقبل، والمضيف التونسي في الـ 11 من الشهر ذاته. فإن منتخب مالي يتبارى كذلك مع الكونغو الديموقراطية في الـ 11 من جوان المقبل، وتونس في الـ 16 من الشهر ذاته.

ويستعدّ أشبال الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي للدور الثاني من تصفيات مونديال 2022، الذي تنطلق مقابلاته أواخر أوت المقبل، حيث يُواجهون بوركينا فاسو والنيجر وجيبوتي. بينما تلعب مالي في فوج يضمّ منتخبات كينيا وأوغندا ورواندا.