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رياضة

استدعاء 36 لاعبا كونغوليا لِمواجهة رجال بوقرة

علي بهلولي
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استدعاء 36 لاعبا كونغوليا لِمواجهة رجال بوقرة
الأرشيف
المنتخب الكونغولي للاعبين المحليين.

كشف مدرب المنتخب المحلي الكونغولي أوتيس نغوما كوندي، الثلاثاء، عن قائمة تضمّ 36 لاعبا، استعدادا لِخوض مقابلتَين تحضيريتَين أمام نظرائهم الجزائريين.

ويُقيم منتخب الكونغو الديموقراطية للاعبين المحليين معسكرا إعداديا بِالجزائر، ما بين الـ 21 والـ 30 من جويلية الحالي.

وتتخلّل التربص مقابلتان ودّيتان أمام المنتخب المحلي الجزائري، بينما تنطلق تحضيرات رجال الناخب الوطني مجيد بوقرة، بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى، في الـ 20 من جويلية الحالي.

وقبل ذلك ما بين هذا الأربعاء والأحد المقبل، يُجري المنتخب المحلي الكونغولي تربصا داخل القواعد بِالعاصمة كينشاسا.

وقال اتحاد الكرة الكونغولي إن القائمة موسّعة، ما يعني تقليصها لاحقا إلى 23 لاعبا.

ويستعدّ المنتخبان لِخوض بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، المبرمجة بِكينيا وتنزانيا وأوغندا (تنظيم مشترك)، ما بين الـ 2 والـ 30 من أوت المقبل.

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